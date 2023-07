Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 18 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 18 luglio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore potrebbe tornare qualche piccola tensione soprattutto per le coppie che sono già in crisi. Rimandate qualsiasi decisione alla prossima settimana. Per quanto riguarda il lavoro, non rifiutate un accordo a lunga scadenza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 17 luglio 2023), a breve potrebbe tornare qualche piccola discussione in amore. Attenzione se siete innamorati di una persona che tende a fuggire… Attenzione anche a qualche discussione familiare.

GEMELLI

Cari Gemelli, dovete pazientare un po’ dal momento che avete dei problemi soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Potreste discutere con soci o collaboratori.

CANCRO

Cari Cancro, la settimana sarà per voi fantastica grazie alle stelle che vi faranno vivere emozioni importanti. Mercurio potrebbe darvi qualche disturbo per quanto riguarda l’amore. Attenzione…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 18 luglio 2023), nel corso delle prossime ore potreste sfruttare qualche buona occasione per vivere una grande passione o un grande amore. Chi ha già un partener potrebbe addirittura pensare al matrimonio. Questa settimana evitate di avere chiarimenti importanti.

VERGINE

Cari Vergine, la settimana che è appena iniziata vi porterà un po’ di apatia, nervosismo e stanchezza. Da settembre avrete un oroscopo importante e tutte le cose si risolveranno da sole.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: la settimana sarà per voi fantastica grazie alle stelle che vi faranno vivere emozioni importanti.