Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 16 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 16 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, settimana di ripartenza. Marte ti spinge ad agire, ma attenzione alle parole: potresti essere troppo diretto. Sul lavoro serve pazienza, in amore torna la passione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 16 dicembre 2025), il cielo parla di consolidamento. È il momento giusto per mettere ordine nelle finanze e nei sentimenti. Chi ha vissuto tensioni ora può chiarire.

GEMELLI

Cari Gemelli, sei al centro dell’attenzione. Idee brillanti, contatti favoriti, ma non strafare. In amore serve più ascolto e meno distrazioni. Sul lavoro puoi ricevere una proposta interessante, da valutare con calma. In amore c’è voglia di leggerezza, ma qualcuno potrebbe chiederti più presenza. Settimana vivace, ma non caotica.

CANCRO

Cari Cancro, è il momento di prendere decisioni che rimandi da tempo, soprattutto in ambito familiare o sentimentale. Sul lavoro stai recuperando sicurezza. In amore le stelle aiutano chi vuole chiarire o ricominciare: non chiuderti per paura di soffrire di nuovo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 16 dicembre 2025), hai bisogno di sentirti valorizzato, ma il cielo ti invita a non dipendere troppo dal giudizio degli altri. Sul lavoro arrivano conferme, soprattutto se hai seminato bene nei mesi scorsi. In amore torna la voglia di stabilità, ma senza perdere passione. Attenzione solo all’orgoglio.

VERGINE

Cari Vergine, sei molto lucido e questo ti aiuta sul lavoro, soprattutto se devi sistemare documenti, conti o strategie. In amore però rischi di essere troppo critico: prova a lasciarti andare un po’ di più. La mente è attiva, il corpo chiede riposo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: sei molto lucido e questo ti aiuta sul lavoro, soprattutto se devi sistemare documenti, conti o strategie.