Ultimo aggiornamento ore 11:32
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 16 dicembre 2025

di Antonio Scali
Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 16 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 16 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle chiedono equilibrio, come piace a te. Alcuni accordi o rapporti vanno rivisti, ma senza ansia. Sul lavoro serve diplomazia. In amore è il momento giusto per chiarire una situazione rimasta in sospeso: chi parla ora evita problemi futuri. Buona ripresa emotiva.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 16 dicembre 2025), cielo molto potente. Le tue intuizioni sono fortissime e puoi usarle per fare scelte vincenti, soprattutto sul lavoro. Attenzione però alle tensioni emotive: non lasciare che la gelosia o il controllo rovinino un rapporto. In amore c’è intensità, ma serve fiducia.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di cambiamento e di nuovi orizzonti. Le stelle favoriscono i progetti futuri, i viaggi, le nuove idee. Sul lavoro puoi osare di più, ma senza improvvisare. In amore c’è bisogno di chiarezza: non scappare davanti a chi ti prende sul serio.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo impegnativo ma produttivo. I risultati arrivano, anche se lentamente. Sul lavoro sei concentrato e determinato, ma non dimenticare di ascoltare chi ti sta accanto. In amore serve più emozione e meno razionalità: abbassa le difese, non tutto va controllato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 16 dicembre 2025), creatività in crescita e voglia di rompere gli schemi. Ottimo periodo per chi lavora in ambiti innovativi o artistici. Le idee sono vincenti, ma vanno rese concrete. In amore il cielo è instabile: attrazioni improvvise, ma anche dubbi. Segui ciò che ti fa sentire libero.

PESCI

Cari Pesci, cielo profondo e sensibile. Stai chiudendo un ciclo importante della tua vita e questo porta malinconia, ma anche nuove speranze. Sul lavoro serve fiducia nelle tue capacità. In amore vincono sincerità ed empatia: chi è autentico ora viene premiato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: cielo profondo e sensibile. Stai chiudendo un ciclo importante della tua vita e questo porta malinconia, ma anche nuove speranze. 

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca