Oroscopo Paolo Fox domani |Lunedì 8 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 8 giugno 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 8 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox la giornata di domani avrà la Luna dissonante con il vostro segno, ciò renderà le cose un po’ più complicate del previsto. Non siete al massimo della forma, la stanchezza inizia a farsi sentire… e pensare che è soltanto lunedì! Qualcuno potrebbe avanzare pretese, imparate a dire di no.

TORO

Cari Toro, c’è una bellissima Luna nel vostro cielo nella giornata di domani che vi invita a fare progetti per l’estate, siete ancora in tempo per organizzare la vacanza perfetta. Il futuro è importante, non va trascurato, il successo è alle porte, datevi da fare.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani arriva l’amore, le cose saranno in realtà piuttosto semplici per il vostro segno d’animo romantico. Dimostrerete una grande forza d’animo, siete decisi a portare a casa la vittoria. Il lavoro anche procede bene.

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle con la Luna opposta bisogna essere cauti. Nella vita di coppia dovete trovare il modo di far funzionare le cose, risolvere i problemi in modo pacifico. Nel campo professionale qualcuno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote, trovate un modo elegante per uscirne.

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle la giornata di domani sarà per voi piacevole e utile a sistemare quello che non va, soprattutto in amore. Mi raccomando, non rimandate. Avete bisogno di fare qualcosa che vi piace, volete essere soddisfatti di voi stessi, e allora datevi da fare. Saturno opposto potrebbe creare qualche problema sul fronte economico.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di domani vede problemi in amore, forse dovreste mettere tutte le carte in tavola e parlarne a quattrocchi. Cercate di trovare una soluzione, altrimenti vuol dire che è arrivato il momento di cambiare pagina. Nel campo professionale si respira un’aria incerta, qualcosa da rivedere in vista di un grande cambiamento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Toro: la Luna splende bellissima e vi aiuta a fare progetti per il futuro, soprattutto per l’estate imminente.

