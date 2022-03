Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 7 marzo 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 7 marzo 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore si farà meno fatica sia nel portare avanti le relazioni e sia nel gestire i sentimenti. C’è chi ha già fatto una scelta decisiva nella coppia e chi nel corso delle prossime settimane avrà voglia di rinnovare un patto d’amore. Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualcosa di nuovo in vista della primavera.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 7 marzo 2022), alcune coppie in crisi faticano ancora a trovare il giusto equilibrio. Purtroppo, febbraio è stato un mese pesante, e ancora adesso ne pagate le conseguenze. Evitate dispute con i parenti. Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo difficile da gestire, però, questa settimana permette di recuperare terreno. Peccato che sotto il profilo economico non ci sia massima tranquillità.

GEMELLI

Cari Gemelli, state vivendo uno dei momenti migliori per fare scelte importanti. Cercate di tenere sotto controllo alcune situazioni, c’è il rischio che alcuni impegni di lavoro o familiari possano allontanarvi dalla vita sentimentale. Lavoro? Sono stelle importanti per chi cerca un nuovo impiego.

CANCRO

Cari Cancro, se in amore c’è incertezza, forse state pensando ancora a qualche triste momento del passato. Venere in questi giorni occupa una posizione favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo più importante parte da maggio fino a metà luglio, Venere favorevole porta fortuna nelle attività creative.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 7 marzo 2022), febbraio è stato un mese da dimenticare. Se vi siete separati da poco, avete bisogno di tempo per ritornare in campo, magari avete voglia di un po’ di libertà, tranquillità interiore. Cielo favorevole per il lavoro, ma dovete capire cosa è accaduto nei giorni scorsi, magari ci sono stati dei cambiamenti importanti.

VERGINE

Cari Vergine, situazione particolare in amore, con Venere in opposizione avete intenzione di perdere molto tempo. Scorpione e Capricorno sono i segni che possono soddisfare di più le vostre esigenze. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile che abbiate ricevuto un incarico importante. Per alcuni nativi della Vergine c’è la possibilità di fare delle scelte vantaggiose.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: state vivendo uno dei momenti migliori per fare scelte importanti.