Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 6 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 6 settembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata positiva specie in amore: avete Venere dalla vostra parte e questo non farà altro che aiutarvi per quanto riguarda i sentimenti. Ci sono opportunità, l’amore è favorito in questo periodo. Novità anche sul lavoro: potrebbe arrivare qualche proposta interessante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 6 settembre 2021), sarà piuttosto sottotono e all’insegna del nervosismo, perché avete discusso con qualcuno di importante. Se sì, in amore potrebbero esserci dei dubbi e perplessità. Sul lavoro qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime ore.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si preannuncia una giornata favorevole, avrete Mercurio e Venere con voi. Questo significa solo una cosa: da questa domenica si apre per voi una stagione positiva in amore. Sul lavoro avete avuto la possibilità di ottenere buoni risultati. L’avete colta?

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di domani avrete Mercurio e Venere con voi. Questo significa solo una cosa: da questa domenica si apre per voi una stagione favorevole in amore. Sul lavoro avete avuto la possibilità di ottenere buoni risultati. L’avete colta? Forse no, ma è il caso di rimboccarvi le maniche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 6 settembre), sarà una giornata complessa, specie in amore: la Luna è dissonante e questo vi potrebbe far vivere un piccolo momento di gelosia o di nervosismo. Sul lavoro, i giorni appena trascorsi hanno portato con sé qualche agitazione di troppo, rilassatevi: il meglio arriverà dalla prossima settimana.

VERGINE

Cari Vergine, sarà una giornata di incontri che non vanno sottovalutati, forse è il caso di aprire bene le antenne se non volete restare indietro: la Luna è nel vostro segno, approfittane. Ma anche per quanto riguarda il lavoro puoi stare sereno: avete Luna, Giove, Saturno e Urano con voi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: si preannuncia una giornata impeccabile in amore. Ottime notizie anche sul fronte del lavoro.

