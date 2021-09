Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 6 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 6 settembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna non è più in opposizione e non vi ostacola, già questa è un’ottima notizia. Certo, in amore la situazione è un po’ difficile da gestire. E sul lavoro non dovete arrenderti, anche se non tutto sembra andare per il verso giusto. Chi inizia un lavoro adesso potrebbe pensare di non farcela. Tenete duro!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (6 settembre 2021), per voi sarà una giornata sottotono in amore: durante la sera potrebbe sorgere qualche dubbio. Ma per quanto riguarda il lavoro avete in mente molte idee. Forse questo è il periodo giusto per riprendere alcuni progetti che avete lasciato in sospeso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani – lunedì 6 settembre 2021 – per voi sarà una giornata qualcosa in questi giorni potrebbe cambiare. Potrebbe nascere un nuovo amore. E sul fronte del lavoro, se nei giorni scorsi avete avuto blocchi legali alle finanze, ora qualcosa inizierà a smuoversi. Cercate però di non spendere oltre le vostre possibilità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani Mercurio sarà dalla vostra parte. Evitate le discussioni che potrebbero nascere per motivi economici. In amore in questo periodo ci potrebbe essere un cambiamento importante. Sul lavoro state attenti per quanto riguarda il denaro, non spendete oltre le vostre possibilità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 6 settembre 2021), per voi si prospetta una bella giornata per l’amore, meglio evitare discussioni e complicazioni. Sul lavoro sembrate stanchi di fare sempre le stesse cose: mantenete gli occhi aperti in questi giorni e vedete cosa accade.

PESCI

Cari Pesci, domani 6 settembre) per voi sarà una giornata positiva, grazie alla Luna che è nel vostro segno. Le relazioni nate da poco sembrano essere intriganti, affascinanti. Non dimenticatevi che tra marzo e luglio in amore avete vissuto un periodo difficile. Sul lavoro una persona vi potrebbe prendere a cuore…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: dopo un periodo no, l’amore sembra arrivato a una svolta positiva. Novità in vista anche sul lavoro.

