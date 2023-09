Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 25 settembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 25 settembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata inizia con il piede giusto quindi se dovete affrontare qualche discussione importante in amore, fatelo. Sul lavoro tutto procede bene. Avete ormai una posizione solida e ben nota. Chi vi circonda è in grado di apprezzarvi e stimarvi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 25 settembre 2023), avete una grande voglia di innamorarvi al punto di passare anche sopra a un tradimento. Sul lavoro è il momento di fare delle scelte.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa giornata sarà molto interessante dal punto di vista dei sentimenti. Questo mese non avete dato molto spazio all’amore ma adesso è il momento di recuperare. Sul lavoro, se siete dei creativi avrete grandi soddisfazioni. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

CANCRO

Cari Cancro, l’invito delle stelle è quello di essere cauti in amore e sul lavoro tenere a bada le forti preoccupazioni. Avete tanti pensieri per la testa che vi tolgono il sonno e la serenità, ma sarete in grado di capire da che parte andare e quali decisioni prendere per il bene vostro e di chi vi circonda.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 25 settembre 2023), potreste innamorarvi all’improvviso e sarebbe una cosa bellissima. Ne avete proprio bisogno, d’altronde siete single da tempo. Sul lavoro è arrivato il momento di puntare in alto, avete tutte le carte in regola per sfondare.

VERGINE

Cari Vergine, è arrivato il momento di vivere l’amore con grande libertà e senza troppi pensieri. Sul lavoro c’è un po’ di fatica accumulata. Forse non tutto sta andando per il verso giusto. Avete bisogno di riposare, ma ormai il weekend è finito e sta per cominciare una nuova settimana.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: ci sono ottime prospettive per gli innamorati o anche per chi è single e cerca l’anima gemella.