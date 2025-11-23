Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:07
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 24 novembre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 24 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 24 novembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, giornata energica e piena di intuizioni. Sei in una fase in cui vuoi accelerare, ma oggi conviene alternare slanci e pause strategiche. In amore, una parola in più può fare la differenza, soprattutto se nei giorni scorsi c’è stato qualche malinteso. Sul lavoro stai per ottenere una conferma che aspettavi, ma non forzare i tempi: il riconoscimento arriva, ma gradualmente. Serata positiva per sistemare questioni pratiche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 24 novembre 2025), potresti sentirti un po’ più sensibile del solito, ma è proprio questa sensibilità che ti permetterà di capire meglio chi hai di fronte. In amore serve una piccola prova di fiducia: non chiuderti, il cielo ti invita a esprimerti. Sul lavoro arrivano idee che, se coltivate, potranno portare frutti importanti già nelle prossime settimane. Bene la casa e la gestione delle finanze.

GEMELLI 

Cari Gemelli, la mente oggi viaggia veloce e ti permette di risolvere in pochi minuti ciò che agli altri richiederebbe ore. Approfitta di questa lucidità per mettere ordine nei progetti sospesi. In amore si risveglia un forte desiderio di dialogo e di complicità: chi è single potrebbe ricevere un messaggio inaspettato. La giornata porta anche una piccola fortuna legata agli spostamenti o agli incontri casuali.

CANCRO

Cari Cancro, senti l’esigenza di proteggere i tuoi spazi e il tuo equilibrio interiore. Non è chiusura, è solo la voglia di ascoltarti. In amore potresti avvertire il bisogno di conferme, e il partner sarà più disponibile del solito a offrirle. Sul lavoro meglio non affrettare decisioni: una notizia in arrivo potrebbe cambiare il quadro. Serata dedicata alla famiglia o a un momento di vera pace.

oroscopo paolo fox domani

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 24 novembre 2025), giornata brillante, ricca di buone intuizioni e capacità di leadership. Ti senti di nuovo al centro della scena e questo ti permette di ottenere più facilmente ciò che desideri. In amore c’è passionalità, soprattutto se ultimamente la relazione era stata un po’ tiepida. Nel lavoro puoi far valere una tua idea: qualcuno potrebbe finalmente riconoscerne la validità. Energia fisica in aumento.

VERGINE

Cari Vergine, la precisione non ti manca, ma la vera novità è che riesci a lasciarti andare un po’ di più. In amore torna una leggerezza piacevole, utile per chiarire situazioni intricate. Sul lavoro puoi fare un passo in avanti, specialmente se stai trattando un progetto o un contratto. Dedica un momento alla salute: un piccolo cambiamento nelle abitudini può darti grandi risultati.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: la precisione non ti manca, ma la vera novità è che riesci a lasciarti andare un po’ di più. In amore torna una leggerezza piacevole.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca