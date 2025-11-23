Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 24 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 24 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una giornata ideale per ristabilire armonia dentro e fuori di te. Hai bisogno di ritrovare un centro e oggi il cielo ti sostiene in questa ricerca. In amore torna un clima più sereno, perfetto per spiegarti o per ritrovare un’intesa speciale. Sul lavoro un confronto potrebbe rivelarsi più utile del previsto. Bene le collaborazioni e le attività creative.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 24 novembre 2025), senti vibrare un’energia intensa e profonda, tipica del tuo segno nei momenti di forma. In amore la passione torna protagonista, ma occhio alla gelosia: può giocare brutti scherzi. Sul lavoro una tua intuizione potrebbe sbloccare una situazione ferma da tempo. Sotto il profilo personale, è un giorno perfetto per eliminare un peso o prendere una decisione definitiva.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata dinamica, ricca di movimento e incontri stimolanti. Oggi puoi fare un passo avanti verso un obiettivo importante, soprattutto se riguarda studio, viaggi o crescita personale. In amore c’è maggior apertura, e chi è single potrebbe vivere un’attrazione improvvisa. Nel lavoro sì a nuove idee, ma attenzione a non disperdere le energie.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potresti sentirti più riflessivo, ma questo non toglie nulla alla tua determinazione. In amore la giornata invita alla chiarezza: meglio parlare che tacere. Sul lavoro stai costruendo basi solide, anche se i risultati arrivano lentamente. È un buon momento per programmare investimenti, cambiamenti o nuove strategie. Serata tranquilla, ideale per recuperare energie.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 24 novembre 2025), una giornata ricca di originalità e occasioni di confronto costruttivo. Hai una mente brillante e oggi lo notano tutti. In amore torna il bisogno di libertà, ma senza rinunciare al dialogo: chi ti vuole bene saprà comprendere. Sul lavoro arrivano soluzioni innovative. Una telefonata porta una notizia che aspettavi.

PESCI

Cari Pesci, l’emotività è forte, ma ben canalizzata può diventare la tua forza. In amore c’è dolcezza e chi è in coppia ritrova una magia speciale. Sul lavoro l’intuito ti permette di evitare un errore o anticipare una mossa altrui. È una giornata buona anche per la creatività, per l’arte e per rimettere a fuoco i tuoi desideri più autentici.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: giornata dinamica, ricca di movimento e incontri stimolanti.