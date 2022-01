Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 24 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 24 gennaio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la settimana sarà caratterizzata da una grande energia. Con la fine di gennaio riuscirete a dare tutto ciò che nella parte iniziale dell’anno non avete saputo dare e avrete anche un atteggiamento più positivo nei confronti della vita.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 24 gennaio 2022), avrete qualche riconoscimento inatteso nell’ambito lavorativo e vi apprestate a vivere un mese di febbraio positivo. Dal punto di vista emotivo e relazionale avrete qualche cosa in più. Marte e Giove in opposizione vi invitano a mettere a posto questioni pratiche.

GEMELLI

Cari Gemelli, state lottando contro un malessere fisico, nelle prossime ore riuscirete a superarlo brillantemente. L’invito delle stelle è quello di evitare di fare il passo più lungo della gamba dal punto di vista economico.

CANCRO

Cari Cancro, nelle prossime ore potrete godere di una buona Luna insieme a Marte e Giove favorevoli. Questo vuol dire che il vostro segno ha molta voglia di amare e di esprimere quello che sente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 24 gennaio 2022), non fate gesti troppo azzardati ed evitate i colpi di testa e le arrabbiature. Se una persona è lontana o se l’amore non funziona più è chiaro che prendere le distanze può essere una soluzione giusta. Siete in fase di grande tensione che potrebbe riversarsi anche nella sfera professionale. Tenete duro.

VERGINE

Cari Vergine, qualche piccolo ritardo o un po’ di tensione potrebbe crearvi qualche grattacapo. Le stelle del futuro sono comunque positive. Molti di voi, già in primavera, potrebbero portare a compimento un grande progetto. Chi ha il sostegno di una persona cara, avrà la strada spianata. Ottimismo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: grande energia in vista per i nati sotto questo segno.