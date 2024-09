Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 23 settembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 23 settembre 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in questo periodo siete sotto l’ala protettiva di Giove, in particolare sul lavoro; chi desidera trasferirsi, rivedere un progetto o portare avanti un programma avrà in queste ore qualche buona intuizione. Peccato che Marte e Venere in aspetto contrario portino qualche dubbio sotto il profilo delle relazioni sociali.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 23 settembre 2024), quello che state vivendo è un mese impegnativo che porterà ad alcune importanti soddisfazioni. I rapporti ossidati dal tempo tra soci o con il capo potrebbero subire profondi cambiamenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, continua il passaggio di Giove nel vostro segno: i dubbi di agosto si possono attenuare. Per quanto riguarda il lavoro, se ci sono esitazioni sulla prosecuzione di un impegno non è escluso che dopo un agosto silenzioso arrivi una risposta. Il mese si concluderà in maniera valida, anche per i sentimenti.

CANCRO

Cari Cancro, chi è stanco di un’attività nel corso delle prossime ore potrà cercare qualcosa di diverso. Le nuove collaborazioni nasceranno sotto auspici interessanti. Giove dice che anche chi cerca di recuperare un lavoro interrotto l’anno scorso potrà tornare in scena con l’idea giusta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 23 settembre 2024), Giove sarà ancora in ottimo aspetto; bisogna sfruttare questo andamento ideale per fare richieste visto che la prima parte dell’anno è stata dominata più che altro da sperimentazioni o problemi.

VERGINE

Cari Vergine, sul lavoro continuate a mantenere un atteggiamento guardingo. Attenzione. Mercurio sarà attivo nel vostro segno fino al 26 settembre. Ci sono nuove persone di riferimento da qualche tempo e bisogna fare i conti ancora con qualche dubbio, adattarsi ad un nuovo stile di vita.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: siete sotto l’ala protettiva di Giove, in particolare sul lavoro.