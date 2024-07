Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 22 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 22 luglio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la settimana che prende il via domani, 22 luglio, sentirete l’influsso di Marte favorevole mentre anche Venere entrerà a breve nel vostro segno. Per quanto riguarda l’amore, il mese di luglio è stato importante ma adesso vivrete un cambiamento grazie ad un nuovo incontro. Capitolo Lavoro: siete pronti a fare di meglio. Coraggio!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 22 luglio 2024), nel corso delle prossime ore non avrete quasi mai un momento per rilassarvi. Per quanto riguarda l’amore, a breve vivrete un netto cambiamento e una storia complicata potrebbe diventare più difficile del previsto…

GEMELLI

Cari Gemelli, durante questa settimana di fine luglio che sta per iniziare avrete bisogno soprattutto di comprensione e di affetto: gestite i rapporti con serenità. Lavoro? Dovete cercare di uscire fuori da certe complicazioni che si sono create.

CANCRO

Cari Cancro, finalmente – nel corso delle prossime ore – ritroverete la tranquillità perduta in amore. Chi ha chiuso una relazione adesso si sentirà molto più libero. Capitolo lavoro: avete molti oppositori ma cercate di portare avanti comunque le vostre convinzioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 22 luglio 2024), state vivendo un periodo molto importante soprattutto per quanto riguarda l’amore e l’amicizia. Il mese di agosto potrebbe essere per voi il mese della svolta grazie ad un cielo con tante stelle favorevoli! Coraggio! Datevi da fare.

VERGINE

Cari Vergine, il mese di agosto si avvicina velocemente. Una buona notizia per voi dato che riserverà grandi passioni e chi ha da tempo una storia potrà finalmente mettere le cose in chiaro. Lavoro? Datevi molto da fare per mettere a punto un nuovo progetto: questo è il momento giusto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: ritroverete la tranquillità perduta in amore.