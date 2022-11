Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 21 novembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 21 novembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata sarà suddivisa in due parti: si partirà bene, ma tutto potrebbe “peggiorare” presto. Le giornate di giovedì e venerdì saranno sottotono. Cercate dunque di conservare un po’ di energia per le giornate negative.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 21 novembre 2022), cercate di valutare bene le situazioni prima di agire. Dedicatevi con più pasione all’amore e al partner nel corso delle prossime ore.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana che parte domani – 21 novembre – per voi sarà molto impegnativa ma non negativa. A darvi un po’ su i nervi sarà il lavoro ma anche la situazione sentimentale che pare sia giunta ad un momento di stallo. Tranquilli: durante il prossimo fine settimana la situazione vi apparirà più chiara.

CANCRO

Cari Cancro, durante le prossime ore cercate di pianificare il vostro futuro. Non trascurate le situazioni a rischio: potreste infatti avere dei problemi sia in amore sia sul lavoro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 21 novembre 2022), splendida giornata sia sul lavoro sia in amore. Fate attenzione solo alle situazioni rischiose che vi si possono presentare davanti a metà settimana.

VERGINE

Cari Vergine, ottime notizie per il lavoro e per l’amore. La giornata migliore sarà sicuramente quella di mercoldedì ma comunque tutti i giorni della prossima settimana saranno ottimi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: ottime notizie per il lavoro e per l’amore.