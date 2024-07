Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 15 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 15 luglio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quello che state vivendo per voi potrebbe non essere un mese difficile, ma c’è da registrare un calo dalla fine di giugno. Per quanto riguarda il lavoro, meglio non insistere per ottenere soluzioni. Saranno da rivedere le clausole di un contratto, progetti o programmi da rafforzare in vista dell’autunno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 15 luglio 2024), chi ha chiuso un rapporto di lavoro l’anno scorso ora finalmente recupererà; chi si è allontanato da un gruppo di lavoro o ha cambiato riferimenti sa già come agire per il futuro. Contrasti possibili tra il 18 e il 25 del mese. I grandi progetti non saranno bloccati. Anzi.

GEMELLI

Cari Gemelli, la contrarietà di Saturno non si esprime in un blocco delle idee o nella cancellazione di progetti ma, con ogni probabilità, nella necessità di cambiare gruppo di lavoro e non. Questo è il mese dei cambiamenti. Chi è rimasto fermo per troppo tempo trova la possibilità di rimettersi in gioco.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo un’estate particolare, importante per le scelte di lavoro. Il periodo consente ampia libertà di azione. Cercare una casa, progettare un trasferimento, mettere in cantiere una ristrutturazione saranno idee ricorrenti. Luglio protegge gli studenti che avranno una marcia in più.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 15 luglio 2024), coloro che vogliono iniziare un lavoro o hanno già mente qualcosa di importante non devono bloccare le proprie iniziative. Utile trovare i giusti agganci, ci sarà la possibilità di prendersi una bella soddisfazione con un nemico.

VERGINE

Cari Vergine, un atteggiamento cauto, misurato, logico è consigliato, oltretutto è perfettamente nelle vostre corde. E’ vero, gli ultimi anni sono stati faticosi con Saturno contro, tutto sommato però sono stati utili per eliminare il superfluo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: non dovete bloccare le vostre iniziative. Datevi da fare.