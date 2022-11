Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 14 novembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 14 novembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, per voi si sta aprendo una settimana abbastanza gradevole anche se non proprio fortunatissima… Sia in amore sia sul lavoro vivrete tanti alti e bassi. Insomma, servirà della pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 14 novembre 2022), vi attende una giornata molto positiva. In particolare vivrete giornate veramente al top sia in amore sia sul lavoro. Datevi da fare e non perdete nemmeno un minuto in chiacchiere.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi non sarà affatto una buona settimana… Tranquilli: non sarà nemmeno pessima. Giovedì sarà la giornata giusta per fare le cose importanti che dovete fare. Cercate di mantenere la calma se qualcuno proverà a farvela perdere…

CANCRO

Cari Cancro, in arrivo una giornata all’insegna della fortuna. Durante la settimana cercate di fare solo il necessario e di non strafare. Non servirebbe a nulla.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 14 novembre 2022), la settimana sarà poco interessante e anche abbastanza impegnativa. La gironata di domani sarà buona come anche quella di venerdì. Il problema sarà nel mezzo… Sfruttate al massimo le conoscenze che avete sul lavoro per cercare di ottenere una promozione.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, in arrivo giornate davvero fantastiche, soprattutto per quanto riguarda l’amore che sarà favorevole grazie alla Luna che entrerà nel segno. Al massimo della fortuna soprattutto i primi tre giorni della settimana.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: in arrivo giornate davvero fantastiche, soprattutto per quanto riguarda l’amore.