Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 13 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 13 marzo 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore non tutto sta andando per il meglio ma non preoccupatevi, presto le cose andranno meglio. Sul lavoro c’è qualche tensione ma meglio non esasperare i malumori.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 13 marzo 2023), in amore è un periodo molto bello per recuperare anche se c’è ancora molto da fare. Per quanto riguarda il lavoro meglio non fare scelte azzardate.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo è un periodo di grandi emozioni quindi se siete ancora single guardatevi intorno. Sul lavoro arrivano soluzioni per i problemi che vi appesantiscono da vita da un po’.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore sta andando molto bene con un cielo sereno che regala una bellissima giornata. Il lavoro, invece, subisce un piccolo stop ed è arrivato il momento di fare scelte importanti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 13 marzo 2023), Venere inizia un transito non favorevole quindi attenzione alle tensioni in amore. Sul lavoro ci vuole pazienza ma riuscirete a raccogliere tutti i frutti che avete seminato.

VERGINE

Cari Vergine, avete tanti pensieri contrastanti in amore ma adesso dovrete fare una scelta decisiva. Sul lavoro ci sono delle difficoltà quindi massima attenzione. Rischiate di commettere errori gravi e poi pentirvene. Sappiate modulare bene e valutare pro e contro prima di accettare un’offerta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: cielo ottimo in amore, qualche leggero stop invece sul lavoro.