Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 1 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 1 febbraio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, prosegue per voi un periodo molto positivo in amore. In particolare intorno a giorno 10 di questo nuovo mese ci saranno ottime prospettive grazie ad un quadro astrale invidiabile. Sul lavoro, se avete avviato da poco un’attività, godetevi al meglio questa fase di iniziale ambientamento. Sono emozioni uniche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in amore vivete un periodo di forte agitazione. Alcune coppie sembrano aver perso lo smalto dei bei tempi e vivono una fase di disagio. La stanchezza riguarda poi anche il lavoro. Evitate polemiche inutili, se non volete litigare con colleghi e superiori. Grande attenzione alle prossime settimane.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete Giove e Saturno favorevoli, e questa non è certo una cosa di poco conto. In particolare intorno all’11 febbraio avete una concentrazione di pianeti dalla vostra parte di grande qualità. Approfittatene, soprattutto in amore. Se siete single, può essere il momento giusto per rimettersi in pista. Datevi da fare sul lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox le stelle dopo un periodo negativo tornano a sorridervi. Giove e Saturno, due pianeti di primo piano, non sono più contrari. Superate i dubbi e le incertezze del passato, soprattutto in amore. Sul lavoro potete finalmente far decollare un progetto al quale stavate lavorando da tempo.

LEONE

Cari Leone, febbraio è un mese davvero positivo per le coppie, soprattutto per chi ha avuto problemi nel recente passato. Il momento per risolverli è arrivato. Affrontate di petto le situazioni e cercate di chiarirvi. Sul lavoro non mancano i dubbi e le incertezze: potreste essere chiamati a prendere decisioni importanti. Siate razionali.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (1 febbraio) possono esserci dubbi e disagi in amore. Se avete particolari problemi o questioni in sospeso con il partner, è il caso di parlarvi e chiarire. Inutile tenersi tutto dentro, meglio affrontare di petto ciò che non va. Bene il lavoro, soprattutto per chi sta iniziando un nuovo impiego.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: avete molti pianeti dalla vostra parte, approfittatene.

