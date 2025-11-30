Icona app
Ultimo aggiornamento ore 12:30
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 dicembre 2025

Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 1 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 1 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, giornata di recupero! C’è una bella energia che torna a farsi sentire. In amore serve più chiarezza: qualcuno aspetta una tua decisione. Sul lavoro idee vincenti, ma non correre troppo. Hai voglia di muoverti, partire, cambiare aria. In amore serve spontaneità: non costruire muri. Lavoro dinamico, nuove sfide che ti stimolano e portano anche un premio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 1 dicembre 2025), un po’ di nervosismo, ma le stelle sono dalla tua parte. In amore torna la dolcezza: basta puntare i piedi. sul lavoro c’è un progetto che finalmente prende forma. Pazienta ancora un po’.

GEMELLI 

Cari Gemelli, sei brillante, intuitivo, comunicativo. Oggi ogni incontro può diventare interessante. In amore torna la voglia di giocare e sedurre. Lavoro: novità all’orizzonte, forse una proposta inattesa.

CANCRO

Cari Cancro, sei respira aria di cambiamento. In amore emozioni profonde, ma occhio ai ricordi che fanno male. Sul lavoro piccoli ritardi, ma non cambia il risultato finale: arrivi dove vuoi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 1 dicembre 2025), torna il protagonismo! Sei deciso, forte, magnetico. In amore qualcuno potrebbe cercarti dopo un periodo di silenzio. Lavoro: bella spinta creativa, puoi ottenere consensi importanti.

VERGINE

Cari Vergine, un po’ stanco, ma lucido. In amore devi chiarire un malinteso: basta parlare con sincerità. Sul lavoro organizzazione al top; entro pochi giorni arriva un riconoscimento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: torna il protagonismo! Sei deciso, forte, magnetico.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Ricerca