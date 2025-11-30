Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 1 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 1 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la parola chiave è: equilibrio. In amore c’è più serenità, forse perché hai smesso di compiacere tutti. Lavoro: collaborazioni fortunate, ma attenzione a non sottovalutare un dettaglio. Sei brillante, intuitivo, comunicativo. Oggi ogni incontro può diventare interessante. In amore torna la voglia di giocare e sedurre. Lavoro: novità all’orizzonte, forse una proposta inattesa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 1 dicembre 2025), giornata intensa! Le emozioni crescono e potresti vivere un incontro speciale. In amore basta un tuo sguardo per capire tutto. Lavoro: trasformazioni in arrivo, ma positive.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, hai voglia di muoverti, partire, cambiare aria. In amore serve spontaneità: non costruire muri. Lavoro dinamico, nuove sfide che ti stimolano e portano anche un premio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ritorni in controllo della situazione. In amore meno rigidità, più ascolto. Sul lavoro passi avanti concreti: una situazione si sblocca dopo settimane di attesa.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 1 dicembre 2025), ti senti ribelle, creativo, fuori dagli schemi. In amore qualcuno potrebbe sorprenderti. Lavoro: non accettare imposizioni, oggi la tua originalità paga più della prudenza. Giornata di recupero! C’è una bella energia che torna a farsi sentire. In amore serve più chiarezza: qualcuno aspetta una tua decisione. Sul lavoro idee vincenti, ma non correre troppo.

PESCI

Cari Pesci, giornata romantica, emotiva, ispirata. In amore c’è maggiore armonia, qualcuno potrebbe farti una confessione. Lavoro: idee artistiche in crescita, segui l’intuizione. Un po’ di nervosismo, ma le stelle sono dalla tua parte. In amore torna la dolcezza: basta puntare i piedi. sul lavoro c’è un progetto che finalmente prende forma. Pazienta ancora un po’.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: sei brillante, intuitivo, comunicativo. Approfittane per portare avanti i tuoi progetti.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE