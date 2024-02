Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 8 febbraio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 8 febbraio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna è favorevole in amore, belle emozioni in arrivo per i nati sotto questo segno. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alle spese eccessive. Guardatevi attorno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 8 febbraio 2024), in amore sarà possibile fare delle belle conoscenze, guardatevi intorno! Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio in transito dal 14 febbraio, consiglia di prestare maggiore attenzione alle spese.

GEMELLI

Cari Gemelli, se c’è qualcosa che non va cercate di non alimentare inutili polemiche nella sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, in questi giorni è necessaria maggiore cautela. Calma. Vedrete che presto ci saranno belle novità in ogni campo.

CANCRO

Cari Cancro, se c’è qualcosa che non va in amore, prendete tempo e non create inutili polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, non tutti sono dalla vostra parte, serve cautela. Pensate bene alle vostre mosse prima di agire. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 8 febbraio 2024), queste stelle invitano alla prudenza, a volte le vostre parole possono essere molto taglienti. Per quanto riguarda il lavoro, presto arriveranno le risposte che state aspettando. Vi arriveranno belle soddisfazioni e novità da sfruttare.

VERGINE

Cari Vergine, Luna favorevole nelle prossime ore, donate ai cuori solitari delle carte in più da giocare. Per quanto riguarda il lavoro, detestate annoiarvi e ultimamente avete avuto qualcosa da ridire a capi e referenti. Saprete togliervi belle soddisfazioni in ogni campo. Vedrete che ci saranno ottime opportunità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: belle emozioni in arrivo per i nati sotto questo segno.