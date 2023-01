Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 5 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 5 gennaio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore attenzione alle polemiche. Potreste dire qualcosa di cui finireste per pentirvene. Sul lavoro avete delle buone intuizioni, fatele valere. Insomma, rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Sarà davvero importante stare sul pezzo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 5 gennaio 2023), questo è veramente un cielo intrigante per il vostro segno. Gli amori che nascono adesso hanno una marcia in più. Sul lavoro una vostra richiesta troverà accoglimento. Spingete sull’acceleratore.

GEMELLI

Cari Gemelli, cielo interessante per l’amore, potete davvero togliervi belle soddisfazioni. Chi è solo deve guardarsi attorno! Sul lavoro favoriti i contatti con altre città. Potete togliervi belle soddisfazioni e dimostrare tutto il vostro valore.

CANCRO

Cari Cancro, in amore state compiendo scelte davvero positive. Se avete nel cuore una persona speciale, potete togliervi grosse soddisfazioni. Perché non vi fate avanti? Sul lavoro interessanti novità in arrivo. Le vostre richieste possono essere accolte.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 5 gennaio 2023), rimettete in moto il vostro cuore, dopo un periodo davvero turbolento. Le coppie di lunga data potrebbero pensare ad un progetto importante da qui alla primavera, come fare un figlio o il matrimonio.

VERGINE

Cari Vergine, i single hanno ottime stelle sulla loro testa che li proteggono. Può essere il momento giusto per un fidanzamento, o quanto meno per incontrare nuove persone. Ovviamente spetta a voi uscire di casa e non restare chiusi in voi stessi. Sul lavoro non fate passi azzardati ma ponderate bene ogni decisione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: possono partire nuovi progetti, sia in amore che sul lavoro.