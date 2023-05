Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 4 maggio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 4 maggio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in questo momento dovete essere particolarmente pazienti, il che non è facile dato che si tratta di una dote un po’ “oscura” per voi ma bisognerà fare uno sforzo. Il vostro essere diretti da una parte è apprezzato e dall’altra fa male a chi odia sentirsi dire la verità…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 4 maggio 2023), state vivendo un periodo importante ma senza tregua: ci sono tante situazioni da gestire e numerosi impegni, la vostra capacità di azione è notevole e il successo non manca. Ci vorrebbe anche solo una piccola pausa per rifiatare un minimo.

GEMELLI

Cari Gemelli, stelle più che favorevoli in campo sentimentale, non tiratevi indietro e accettate inviti/incontri. Potrebbero rivelarsi piacevoli. Non si può pensare solo al lavoro e alle preoccupazioni, il modo migliore per liberare la mente è anche distrarsi e stemperare gli animi. Venere ancora nel segno vi aiuterà a ritrovare il ritmo giusto.

CANCRO

Cari Cancro, da metà maggio partirà una nuova fase della vostra vita, non si potrà ancora volare altissimo ma avrete modo di inserire una marcia in più e iniziare a riprendere quota. Servirà un altro po’ di tempo per stare meglio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 4 maggio 2023), non amate fare richieste o “pregare” le persone per ottenere ciò che desiderate, sia in amore sia sul lavoro. Avete bisogno di avere accanto gente perspicace che capisca in anticipo se qualcosa non va. Molti ritengono di aver dato più di quello che hanno ricevuto.

VERGINE

Cari Vergine, il Sole e Mercurio sono in buon aspetto e a fine maggio anche Giove tornerà in posizione importante: questa situazione astrale positiva va sfruttata al meglio, non fermatevi proprio ora e datevi da fare per continuare a portare avanti un progetto al quale state lavorando.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: bene l’amore, non tiratevi indietro e accettate inviti/incontri. Potrebbero rivelarsi piacevoli.