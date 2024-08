Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 29 agosto 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 29 agosto 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore sembri più forte, in grado di gestire anche i rapporti complicati. Sul lavoro, valuta con attenzione gli investimenti perché negli ultimi anni hai dovuto affrontare diversi problemi! Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 29 agosto 2024), in amore ora hai voglia di rimetterti in gioco, se sei fidanzato pretendi più garanzie e certezze. Sul lavoro, ci sono questioni legali e finanziarie da affrontare! Vedrete che presto tutto si risolve.

GEMELLI

Cari Gemelli, se c’è qualcuno che sta aspettando una tua risposta non devi perdere tempo: fatti avanti. Sul lavoro, in arrivo qualcosa di positivo con la Luna dalla tua parte e Venere in buon aspetto! Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusta.

CANCRO

Cari Cancro, in amore sei spesso intollerante e polemico, bisognerebbe ritrovare la serenità di sempre. Sul lavoro ci saranno delle trasformazioni importanti, ora stai gettando le basi per ripartire, così non ti farai trovare impreparato!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 29 agosto 2024), la Luna è dalla tua parte e questa è una giornata interessante in amore. Sul lavoro, potrebbe nascere una nuova collaborazione e qualcuno potrebbe anche risolvere i problemi di rapporti. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

VERGINE

Cari Vergine, in amore oggi sei un po’ agitato. Sul lavoro, cerca di stare alla larga dalle complicazioni e di non cedere alle provocazioni. Ultimamente hai dovuto affrontare diverse spese, forse troppo, ma presto anche la situazione economica migliorerà!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: tornate a ruggire. Con queste stelle potrete togliervi belle soddisfazioni.