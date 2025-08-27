Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 28 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 28 agosto 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete attraversato tempeste emotive che avrebbero potuto mettere in discussione anche i sentimenti più forti. È il momento ideale per fermarvi un attimo e ascoltare davvero voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, l’energia che sentite nel cuore si riflette anche nella sfera lavorativa. Siete pronti all’azione, programmi in vista dell’autunno…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 28 agosto 2025), il periodo che state vivendo è caratterizzato da una crescente esigenza di stabilità. Venere inizia un transito che non permette più di vivere “alla giornata”: ora serve progettualità. Lavoro? È arrivato il momento di cambiare marcia.

GEMELLI

Cari Gemelli, le incertezze di questa settimana riguardano le coppie che già da tempo attraversano qualche turbolenza. Non si tratta di crisi irreparabili, ma di piccoli malintesi. Per quanto riguarda il lavoro, se state aspettando una risposta importante, sappiate che non dovrete attendere ancora molto.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle vi prendono letteralmente per mano, offrendovi un’occasione d’oro per rimettere ordine nella vostra vita sentimentale. È un periodo fondamentale per ritrovare equilibrio e pace. Per quanto riguarda il lavoro, Giove nel segno regala una marcia in più.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 28 agosto 2025), Venere ha fatto il suo ingresso trionfale nel segno: sono stati accesi i riflettori sulla vita sentimentale. È il momento perfetto per lasciarvi travolgere dalla passione. Per quanto riguarda il lavoro, l’unico piccolo ostacolo in questo momento è la stanchezza.

VERGINE

Cari Vergine, si respira un’aria frizzante e nuova. Il cielo di fine agosto e degli inizi di settembre è particolarmente promettente: le relazioni nate di recente possono consolidarsi. Per quanto riguarda il lavoro, avete dovuto spesso mettere da parte le vostre esigenze per il bene comune.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: le stelle vi prendono letteralmente per mano.