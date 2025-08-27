Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 28 agosto 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 28 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 28 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere è di riferimento quando si parla di sentimenti, finalmente esce da una posizione complessa che vi ha fatto mettere tutto in discussione. Capitolo lavoro: percepite che la crescita è un po’ rallentata.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 28 agosto 2025), in arrivo scintille e colpi di scena. Avete bisogno di passione, profondità, verità scomode e, perché no, anche qualche sfida. Sul lavoro, il cielo non promette ancora risultati immediati, ma lancia proposte per le conquiste di settembre.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete tra i segni più favoriti di questa settimana per quanto riguarda l’amore. Dopo un periodo un po’ opaco, Venere torna a sorridervi e regala quella leggerezza che vi era mancata. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo si preannuncia di recupero e crescita.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il mese di agosto vi ha immerso in una sorta di viaggio interiore, un mese in cui più che agire avete preferito riflettere. Le stelle suggeriscono incontri inaspettati, situazioni che possono riaccendere la vostra voglia di amare e di essere amati. Per quanto riguarda il lavoro, nulla sembra stabilito una volta per tutte.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 28 agosto 2025), alcune relazioni sembrano non darvi più le emozioni di un tempo. Venere in opposizione aggiunge un velo di freddezza o di distanza, anche nelle coppie più solide. Capitolo lavoro: la ripresa lavorativa non è proprio un fuoco d’artificio, almeno non per ora.

PESCI

Cari Pesci, i pensieri di lavoro vi assorbono così tanto che i sentimenti, al momento, tendono a passare in secondo piano. Avete davanti a voi una stagione intensa e densa di impegni. Da un lato, l’orgoglio e l’ambizione spingono a dare il massimo, a mettervi alla prova e a puntare in alto. Dall’altro, una certa pigrizia latente porta a desiderare momenti di quiete.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: dopo un periodo un po’ opaco, Venere torna a sorridervi e regala quella leggerezza che vi era mancata.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca