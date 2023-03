Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 23 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 23 marzo 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete la Luna positiva: in arrivo qualche buona opportunità in amore. Il dialogo con il partner nel corso delle prossime ore sarà intenso e porterà a grandi accordi. Attenzione però: non dovete essere possessivi. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono buone prospettive, ma un cambiamento o un incarico vanno affrontati con la giusta attenzione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 marzo 2023), vi attende una giornata importante in amore, potrebbe arrivare anche una risposta tanto attesa. In famiglia toccherà a voi trovare un accordo. Il vostro ruolo sarà quello di ricucire i rapporti tesi che si sono creati nel recente passato. Per quanto riguarda il lavoro. sono possibili delle svolte. Ci vuole un po’ di cautela nelle dispute legali.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna è contraria in amore, le soluzioni quindi potrebbero non essere semplici. Per quanto riguarda il lavoro, dovete risolvere un problema di natura economica. Non potete cambiare continuamente le vostre decisioni, quindi cercate di mantenere una linea. Accettate l’aiuto degli altri. È tempo di unire le forze e lavorare insieme.

CANCRO

Cari Cancro, in amore a volte è necessario fare anche il primo passo. Per quanto riguarda il lavoro, potete iniziare un nuovo progetto, che magari sarà anche stimolante. State attraversando una fase piena di rischi, in cui potete avere successo oppure anche fallire clamorosamente. Se qualcuno attira la vostra attenzione, osservate bene cosa vuole proporvi, non fermatevi a ciò che pensano gli altri.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 marzo 2023), la Luna è favorevole in amore e questa è una buona notizia. Qualcuno potrebbe apprezzare molto il vostro coraggio e la vostra determinazione. Tutta la vostra attenzione è rivolta adesso verso il vostro lavoro e le vostre responsabilità. Potrebbero esserci alcune novità anche nel lavoro. È tempo di affrontare e risolvere ciò che ritarda la vostra crescita.

VERGINE

Cari Vergine, cercate di stare alla larga dalle situazioni complicate. La Luna è dissonante in amore, quindi nel corso delle prossime ore ci vorrà tanta cautela. Per quanto riguarda il lavoro, molti di voi dovranno ancora avere pazienza. Non esitate a cambiare i piani se vedete che qualcosa non funziona come previsto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: la Luna è favorevole in amore e questa è una buona notizia.