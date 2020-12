Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 17 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 17 dicembre 2020, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, domani fate attenzione in amore, sopratutto con i nati sotto il segno del Cancro e del Capricorno. Per quanto riguarda il lavoro, fate le richieste con calma e rimandate le decisioni che possono provocare dei problemi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 17 dicembre 2020 -, la giornata si prospetta positiva in amore: domani potrete dire quello che pensate. Per quanto riguarda il lavoro, se avete tante proposte, sta arrivando il momento di fare scelte concrete e pragmatiche.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta una giornata da prendere con le pinze in amore, almeno per le prossime 48 ore cercate di non agitarvi. Lavoro? Avete tanta voglia di rimettervi in gioco alla grande.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CANCRO

Cari Cancro, in questi giorni l’amore non è molto semplice da gestire. Avete sentimenti molto contrastanti, combattuti. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di accettare qualche piccolo compromesso per andare avanti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, potreste vivere una bella emozione, l’amore si riaccenderà. Capitolo lavoro: un’iniziativa costosa andrà ridimensionata e non poco. Cambiamenti in arrivo? Probabile.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, cercate di evitare discussioni inutili. Se un amore è arrivato al capolinea dovete esserne consapevoli anche se le stelle sono favorevoli. Lavoro? Chi è giovane ed è in cerca di un’occasione potrà ricevere una bella notizia. Fatevi notare.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: stelle favorevoli. Belle notizie in arrivo anche dal lavoro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 17 dicembre 2020 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 16 dicembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 16 dicembre 2020