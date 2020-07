Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 16 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 16 luglio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 16 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, se avete vissuto una crisi di coppia, adesso è arrivato il momento di superarla, con coraggio e determinazione. I nuovi incontri vanno vissuti senza troppe aspettative. Per quanto riguarda il lavoro occorre fare una revisione della situazione generale…

TORO

Cari Toro, per voi – secondo Paolo Fox – si prospetta una giornata importante per i sentimenti, è un preludio all’ottimo mese di agosto, quando Venere tornerà positiva. Le coppie possono fare progetti in vista del futuro. Per quanto riguarda il lavoro non rimandate nulla.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna entra nel tuo segno e favorisce gli incontri. Le storie d’amore nate da poco possono diventare importanti. Sul lavoro potrebbero arrivare buone soluzioni ai vostri problemi.

CANCRO

Cari Cancro, cercate di favorire il dialogo, adesso potrà essere più facile anche se restano problemi se avete a che fare con persone dell’Ariete e del Capricorno. Sul lavoro potreste avere una buona notizia. Cercate di organizzare al meglio le cose che dovete fare a livello professionale.

LEONE

Cari Leone, in amore serve ancora un po’ di pazienza, anche se va meglio di ieri. Se ricevete degli inviti accettate senza esitare. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, sul lavoro non pensate di risolvere i problemi andandovene da un’altra parte…

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta qualche momento di tensione, specie per le coppie che dovranno verificare la tenuta del rapporto: meglio chiarire tutte le incomprensioni adesso. Sul lavoro sentirete la necessità di cambiare qualcosa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Toro: giornata importante per i sentimenti, preludio all’ottimo mese di agosto.

