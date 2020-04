Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 16 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 16 aprile 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 16 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox vi vedrà entrare in una fase turbolenta, evitate le discussioni, potrebbero condurre a una crisi e questo non è il momento adatto, non fatevi nemici, cercate di instaurare una tregua. Nel lavoro qualcosa finalmente si muove, inizia a migliorare il quadro, sarà possibile guadagnare anche di più.

TORO

Cari Toro, il guru delle stelle vi consiglia di rallentare un po’ la corsa, la giornata di domani sarà difficile per il vostro segno. State attraversando una fase cruciale, il nervosismo è palpabile, prestate attenzione alle parole. Nel lavoro arriva una nuova opportunità che potrebbe aiutarvi ad affrontare questa fase critica.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox la giornata di domani sarà perfetta per le relazioni interpersonali, avete bisogno di circondarvi di persone e affetti veri e questo è il periodo perfetto per capire se una persona vi vuole davvero bene. Anche la vita di coppia è messa alla prova in questo periodo, volete organizzare progetti importanti per il futuro, ma dovrete essere in due.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle la giornata di domani vi vedrà un po’ più tranquilli, avete bisogno di prendere una boccata d’aria, rallentare i ritmi e affrontare con maggiore cautela le avversità. Evitate di scontrarvi in amore, non avete bisogno di mettere altra carne sul fuoco.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, nella giornata di domani meglio avere gli occhi aperti, la bocca forse un po’ meno. Potreste dire qualcosa di cui pentirvi, quindi non esagerate e soprattutto non bisticciate. Evitate fraintendimenti, in questo periodo è molto facile cadere in errore. Perseveranza nel lavoro, verrà ripagata.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 16 aprile 2020 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 15 aprile 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 15 aprile 2020

VERGINE

Cari Vergine, non fate di un granello di sabbia un castello di mal-digestione, potrebbero esserci delle discussioni con il partner ma non dovreste esagerare, piuttosto capite qual è il punto di partenza, se la coppia ha basi solide non avrà nulla da temere. Nel lavoro anche si avverte qualche tensione.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dei Gemelli: sarà una giornata importante per le amicizie, in coppia potrete finalmente fare qualche progetto importante per il futuro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI