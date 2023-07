Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 9 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 9 luglio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la luna nel segno rende questa giornata di domenica davvero intrigante per l’amore. Il passato potrà essere lasciato alle spalle per ricominciare con un nuovo partner. Sul lavoro arrivano nuove opportunità da cogliere al volo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 9 luglio 2023), l’amore procede bene ma bisogna dargliela una mano al destino ogni tanto quindi cercate di frequentare posti nuovi se siete ancora single. Sul lavoro valutate bene le nuove proposte prima di accettarle alla cieca.

GEMELLI

Cari Gemelli, apritevi di più in amore perché, anche se non lo sapete, c’è qualcuno a cui piacete. Sul lavoro c’è qualche dubbio ma presto sarà risolto. Mantenete la calma. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Sarete in grado di ottenere grandi cose e capire da che parte state andando.

CANCRO

Cari Cancro, in amore tutto è amplificato grazie alla luna favorevole. Sul lavoro è arrivato il momento di rasserenarsi, il periodo caotico è finito. Potete ottenere grandi cose e capire finalmente da che parte state andando. Rimboccatevi le maniche e tirate un bel sospiro di sollievo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 9 luglio 2023), la luna vi sostiene quindi è arrivato il momento di rendere ufficiale la vostra storia d’amore. Sul lavoro siete sempre un po’ in ansia ma presto otterrete grandi risultati.

VERGINE

Cari Vergine, la luna è opposta quindi attenzione ai rapporti con il partner che potrebbero essere problematici. Sul lavoro non fissatevi con i progetti a breve termine, guardate oltre. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni e capire da che parte state andando.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: se vivete una storia d’amore, non vergognatevi a ufficializzarla.