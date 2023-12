Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 31 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 31 dicembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, se cercate novità in amore quest’ultima giornata dell’anno ve le porterà. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono nuovi progetti in vista. Vi aspettano nel 2024. Tenetevi pronti. Sarete tra i segni favoriti. Vedrete che le cose andranno per il verso giusto in ogni campo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 31 dicembre 2023), “meglio pochi ma buoni”, questo è il vostro punto di vista per il Capodanno che state per affrontare. Per quanto riguarda il lavoro, se indipendente, va sviluppato nei prossimi mesi, ma attenzione massima al portafogli.

GEMELLI

Cari Gemelli, attenti in amore, programmate bene il Capodanno o potreste non passarlo come vorreste voi… Per quanto riguarda il lavoro, chiudete l’anno con una pausa di riflessione. Riflettete a fondo su quanto fatto e quanto ci sarà da fare nei prossimi mesi. Ci saranno ottime opportunità in ogni campo.

CANCRO

Cari Cancro, vi aspetta una festa di fine anno discreta a livello sentimentale, ma cercate di essere voi stessi e fare ciò che sentite senza forzarvi. Perché sembrare quello che non siete? Il 2024 potrebbe portare novità in ambito di lavoro con gratifiche e avanzamenti entro i prossimi 4 mesi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 31 dicembre 2023), l’anno si chiude con la Luna favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, Giove favorevole dal prossimo anno, ma pensate bene se portare avanti dei progetti intrapresi di recente.

VERGINE

Cari Vergine, Luna opposta in amore, evitate le polemiche con partner e amici. Mordetevi la lingua… Se dovete lavorare, sarà faticoso, non sarete molto concentrati. Meglio staccare un po’ la spina. Relax.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: il vostro motto per questo Capodanno sarà “meglio pochi ma buoni”. Buone notizie dall’amore e dal lavoro.