Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 31 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 31 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il Capodanno invita le coppie arrabbiate a riappacificarsi. Perché finire l’anno con il broncio? Sono possibili cambiamenti sul lavoro. Non temete: la parola cambiamenti non è sinonimo di problemi… Potrebbero essere anche belle notizie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 31 dicembre 2023), ottime notizie in amore: Sole, Mercurio e Venere favorevoli. Possibili incontri importanti dal punto di vista professionale. La vostra carriera potrebbe avere una svolta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, buone notizie in amore, si prospetta una bel capodanno e un ottimo inizio con Luna e Marte nel vostro segno. Nelle prossime ore potrebbe arrivare anche una buona idea lavorativa. Magari una proposta che aspettavate da tempo per iniziare al meglio il nuovo anno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, chi è single da molto potrebbe non voler rinunciare alla propria libertà, tuttavia potrebbe valere la pena rischiare… Per quanto riguarda il lavoro, avete le stelle dalla vostra parte sin dall’inizio del 2024. Godetevi il momento! D’altronde sono giorni di festa e meritate un po’ di riposo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 31 dicembre 2023), la Luna è in buon aspetto per l’amore, pensate a cosa fare durante la giornata e la serata di San Silvestro. Ottime notizie sul fronte lavorativo: Marte è favorevole, avete sia l’idea sia la possibilità di ripartire.

PESCI

Cari Pesci, il Capodanno sarà un po’ fiacco, forse non siete pronti per fare cose estreme… Per quanto riguarda il lavoro, c’è un progetto importante in vista, ma potete pensarci entro febbraio. C’è ancora tempo. Insomma, godetevi per il momento un po’ di relax e di serenità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: ottima giornata. Possibili incontri importanti dal punto di vista professionale.