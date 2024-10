Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 20 ottobre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 20 ottobre 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, non sprecate queste giornate che state vivendo restando chiusi, barricati, in casa. Non saranno poche le persone che si accorgeranno di quanto siete forti, è un momento meno avaro da un punto di vista sentimentale. Datevi da fare. Guardatevi intorno!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 20 ottobre 2024), questa fase dell’anno è di rinascita per molti di voi. Tutto matura giorno dopo giorno, il massimo si raggiungerà nel corso del mese di dicembre che ormai è ad un passo. Dopo mesi di forte contrasto l’amore tornerà ad essere allegro. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle permettono di valutare bene le situazioni e di vivere qualche opportunità a fondo.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo è un cielo critico per le relazioni che hanno già subito contraccolpi, magari nel corso dell’estate del 2024. Per quanto riguarda il lavoro, l’importante è non fare il passo più lungo della gamba. Non ora. Non adesso. Ormai conoscete bene quali sono le difficoltà e i problemi da risolvere.

CANCRO

Cari Cancro, le coppie che sono riuscite a superare il periodo difficile nel corso delle prossime ore andranno avanti al meglio. Per quanto riguarda il lavoro, state rimettendo in gioco alcuni aspetti e collaborazioni lavorative che nel passato consideravate certezze.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 20 ottobre 2024), l’inquietudine nel corso delle prossime ore sarà sostituita da una grande positività. Avete voglia di divertirvi e le storie che nascono e si confermano. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio dissonante dice di stare attenti alle finanze e a qualche disputa legale. Tenete duro.

VERGINE

Cari Vergine, il periodo che state vivendo è determinato da un insieme di sensazioni, emozioni ma anche desideri… Per quanto riguarda il lavoro, c’è da rifare un po’ tutto, in particolare una strategia. Le novità che avete attuato nella vostra vita da giugno non permettono di lasciarsi andare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: uscite e guardatevi intorno. Non sprecate malamente queste giornate di ottobre.