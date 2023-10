Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 15 ottobre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 15 ottobre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, l’influenza di Venere nel corso delle scorse ore vi ha spinto a mettervi al lavoro e a cogliere le opportunità nel campo professionale. L’avete fatto? Ora prestate attenzione alla Luna Nuova che potrebbe far emergere alcuni disturbi o complicazioni personali.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 15 ottobre 2023), Marte in Scorpione potrebbe complicare le cose nel corso di questo fine settimana: cercate di mantenere la calma e dedicarvi al relax psico-fisico. Svuotate la mente e mordetevi la lingua se necessario.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere vi sta stuzzicando da diversi giorni ormai. Potreste sentirvi un po’ agitati o confusi nelle relazioni amorose, ma non fatevi prendere dal panico. Marte vi spinge a concentrarvi su ciò che avete trascurato di recente. La Luna Nuova del weekend riaccenderà la vostra passione.

CANCRO

Cari Cancro, quello che state vivendo è un periodo eccellente per coltivare relazioni e per fare progressi nei vostri obiettivi personali e professionali. Il Novilunio del fine settimana vi consiglia di prendervi del tempo per il riposo e il benessere psico-fisico.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 15 ottobre 2023), Venere vi spinge ancora una volta a concentrarvi sulle questioni pragmatiche. È un momento ideale per organizzare la vostra vita e per risolvere questioni pratiche trascurate. La splendida Luna vi farà vivere il fine settimana in corso con grande vigore.

VERGINE

Cari Vergine, per voi è appena arrivata una carica di passione e amore grazie all’arrivo di Venere nel vostro cielo e di Marte nello Scorpione. La vostra vita amorosa potrebbe diventare più intensa e appagante.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: godete di una grande carica di passione e amore grazie all’arrivo di Venere nel vostro cielo e di Marte nello Scorpione.