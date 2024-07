Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 14 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 14 luglio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avetre sfruttato appieno l’amore senza problemi? Non ancora? Datevi da fare. Attenzione alla Luna in opposizione, potrete fissare un appuntamento di lavoro importante nel corso delle prossime ore. Anche domani la Luna sarà in aspetto negativo. Il lavoro soddisfa anche se siete chiamati ad affrontare delle difficoltà.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 14 luglio 2024), state vivendo una storia d’amore solida. Godetevela. Tutto è difficile da gestire in famiglia durante questo fine settimana. Intransigenza in amore con i nuovi incontri che saranno promettenti. Dovrete stare lontani da ogni tipo di stress. Relax.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso della giornata di domani, 14 luglio, avrete la Luna nel segno: gli incontri che promettono qualcosa di più. Le loro capacità non sono messe in discussione. Possono tornare delle piccole complicazioni in amore, ma niente di troppo grave.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo una situazione di lieve disagio in amore, ma niente paura perché gli incontri fatti durante la giornata di domani potranno essere importanti. Lavoro? Normale sentirsi un po’ nervosi con tutto quello che avete da fare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 14 luglio 2024), c’è qualche preoccupazione in amore durante questo fine settimana. Non dovete lasciarvi condizionare da pensieri negativi. Marte in opposizione porta alcune piccole tensioni anche sul lavoro. Giove non è più in opposizione.

VERGINE

Cari Vergine, avete Venere che ha iniziato un transito favorevole. Certe coppie possono legalizzare un’unione. Alcuni navigano a vista sul lavoro, ma niente proccupazioni eccessive. Durante la giornata di domani sarà possibile prendere una decisione importante. Non è il momento di fare scelte azzardate sul piano lavorativo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: Venere ha iniziato un transito favorevole. Certe coppie possono legalizzare un’unione.