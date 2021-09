Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 12 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, vi attende una domenica sottotono. Nella mattinata potreste fare un incontro speciale ma ben presto vi accorgerete che era tutta una menzogna. Per quanto riguarda il lavoro, avete spinto molto questa settimana ma senza risultati, approfittate della domenica di relax per riordinare le idee.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 12 settembre 2021), amore in vista. Chi cerca lavoro avrà l’occasione di mettersi in mostra. Problemi in famiglia a causa dei soldi, ma tutto passerà. I single dovranno prepararsi ad un incontro romantico.

GEMELLI

Cari Gemelli, state vivendo un weekend bellissimo: la luna è nel vostro segno così come Giove. Cercate di non strafare troppo nel lavoro e cercate di darvi le giuste priorità. Capitolo lavoro: state dando tanto, forse sabato potreste ricevere una chiamata improvvisa e apprezzata.

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di domani (domenica 12 settembre) cercate di fare le cose con calma. Molta calma. Il partner ha bisogno del vostro aiuto, cercate di non pensare solamente a voi stessi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 12 settembre 2021), state vivendo un periodo decisamente formidabile. Venere è della vostra parte, siete persone molto creative e anche domani riuscirete a tirar fuori il meglio di voi. Attenzione alla gelosia, soprattutto durante la serata.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è favorevole. Come per la scorsa settimana, anche questo week-end sarà magico. I single potranno fare il salto di qualità e sarà tutto bellissimo. In amore evitate discussioni di troppo. Mordetevi la lingua.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: anche domani riuscirete a tirare fuori il meglio di voi.

