Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 8 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 8 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, sono giorni un po’ agitati. A tenervi preoccupati sono le dinamiche familiari, con litigi e discussioni sempre dietro l’angolo e pronte a nuove fiammate. Se vi sentite a posto tacete, ma se pensate di poter tornare indietro su qualcosa, fatelo in fretta.

SCORPIONE

Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi farà sentire che agosto, con le sue crisi e quel malumore che non vi lasciava mai soli, è ormai lontanissimo. Una nuova fase della vostra vita è iniziata e voi ve la state già godendo: lavoro e amore, questi i due campi dove splendere più che mai (e recuperare).

SAGITTARIO

Secondo Paolo Fox domani, Sagittario, le vostre situazioni sentimentali vedranno un netto miglioramento. Sarete particolarmente intraprendenti in questo fine settimana, tanto che per i single sono favoriti gli incontri e il divertimento, quello leggero e spensierato.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 8 novembre 2019, per voi Capricorno non sarà una giornata particolarmente positiva. Siete un po’ stanchi e “arrugginiti” a livello sentimentale, ma non vi porrete il problema di cercare di riavvicinarvi all’amore. Non è il momento.

ACQUARIO

Cari Acquario, Venere e Marte saranno dalla vostra parte in questo fine settimana. Un certo recupero sentimentale è alle porte, con le vecchie relazioni che vedono un rinvigorimento della passione e con i single che troveranno qualcuno con cui condividere serate particolarmente piacevoli.

PESCI

Cari Pesci, avete qualche problemino a livello sentimentale. Chi di voi vive una relazione clandestina farebbe bene a fare maggiore attenzione, oppure il castello di carte che avete faticosamente costruito cadrà in un batter d’occhio. Ma prima di questo ponetevi un interrogativo: siete disposti a rimanere in questa situazione? Per quanto a lungo ancora?

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: dopo qualche giornata difficile vi attende un grande recupero. Bene l’amore, favoritissimi gli incontri!

