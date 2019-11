Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 8 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e annunciato le sue seguitissime previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 8 novembre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 8 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Ariete, si prevede per il vostro segno una giornata piuttosto positiva e in generale un weekend di grandi soddisfazioni e traguardi da raggiungere, grazie al transito nel segno della Luna. Dopo più di un mese, infatti, non sarà più contraria, e già questa è una buona notizia. Ci sono comunque ancora varie situazioni da sbrogliare. Bene anche l’amore grazie a Venere che vi protegge.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani avete finalmente superato crisi di coppia e problemi con il vostro partner. Tanta tranquillità dunque, soprattutto rispetto al recente passato. In questo mese di novembre, inoltre, non avete più Venere in opposizione, ma in questo weekend fate attenzione a non sforzarvi troppo, altrimenti il fisico potrebbe risentirne.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, avete superato 48 ore molto pesanti. Per fortuna in questo venerdì 8 novembre le cose migliorano: approfittate del weekend per rilassarvi e ricaricare le pile. Il nervosismo non manca, ma voi cercate di mantenere la calma. Trascorrete del tempo con i vostri amici e le persone più care, specie se non se la stanno passando bene.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e in generale tutto il fine settimana sarà all’insegna del nervosismo: contro di voi infatti c’è la Luna in posizione ostile. Questo potrebbe rendervi piuttosto tristi e di cattivo umore, ma voi cercate di non farvi rovinare la giornata. Tanta prudenza in amore: se ci sono state discussioni con il partner, parlatevi e chiarite.

LEONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, cari Leone, avete Giove e Venere favorevoli che vi rendono particolarmente passionali e attraenti. Chi è single, dunque, potrebbe trovare presto l’anima gemella. Giornate utili per portare avanti le vostre relazioni e fare nuovi incontri, specie se siete single. Dopo un inizio i settimana sottotono, avete ritrovato energia e voglia di fare.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani è arrivato il momento di risolvere alcuni problemi legati e burocratici che si protraggono da tempo. State con i piedi per terra e cercate di togliervi questi pensieri dalla testa. Per l’amore e i sentimenti verranno tempi migliori. Attenzione anche a possibili spese impreviste.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Leone: siete carichi di voglia di fare e particolarmente passionali. I single potrebbero finalmente ritrovare l’amore.

