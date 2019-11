Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 7 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 7 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di domani secondo Paolo Fox inizia bene ma va in peggioramento. Qualcuno, infatti, ce la metterà tutta per farvi uscire fuori dai gangheri, quindi partite preparati e non concedetegli il vantaggio di farvi arrabbiare o dispiacere.

SCORPIONE

Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata sostanzialmente positiva. Quello che vi si chiede, però, è di essere un po’ più ottimisti e positivi, sia nei riguardi del lavoro che della vostra vita privata. Non passerà molto tempo prima che ne vediate i ricchi vantaggi.

SAGITTARIO

Secondo Paolo Fox di domani, Sagittario, la giornata non sarà particolarmente positiva. Anzi, potremo definirla sottotono e all’insegna del nervosismo. La buona notizia, però, è che le tensioni dureranno poco. Il sereno nel vostro cielo tornerà in un batter d’occhio.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 7 novembre 2019, per voi Capricorno sarà una giornata in cui qualche discussione di troppo vi guasterà l’umore. Non cedete alle provocazioni e sorvolate su alcune affermazioni: è questa la ricetta giusta per arrivare serenamente al fine settimana.

ACQUARIO

Cari Acquario, uscite dalla tana, soprattutto se siete single, perché ci sono begli incontri all’orizzonte e momenti ad “alto tasso di emozioni” tutti da vivere. Non voltatevi indietro e non provate a ripensare a della tristezza provata, avete della felicità da andare a prendere.

PESCI

Cari Pesci, Paolo Fox vi consiglia di mettere da parte l’orgoglio e di cercare di risolvere una discussione che va avanti da giorni con il partner. Come si dice, “se la montagna non va da Maometto…”, cercate di fare voi il primo passo per far tornare la serenità nel vostro privato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: al top in particolare i sentimenti, sia per chi è in coppia da tempo sia per i single, che potrebbero fare interessanti incontri.

