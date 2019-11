Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 4 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 4 novembre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 4 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Venere è tornata finalmente favorevole per i nati sotto il segno dell’Ariete. Cosa significa? Più possibilità. Del resto ottobre è stato un mese di grandi prove, specie nel fine settimana. Ora si potrà voltare pagina. Finalmente.

TORO

Cari Toro, c’è grande stanchezza in questo periodo e dovrete fare i conti con qualche problema anche se in modo minore rispetto alla scorsa settimana. Alcuni problemi saranno di natura economica e lo sapete bene. Momento di forza per il lavoro dove sarà possibile iniziare nuovi progetti che vi porteranno vantaggi. Periodo intrigante per i liberi professionisti.

GEMELLI

C’è voglia di parlare con persone che sono rimaste lontane. Cari Gemelli, forse nel prossimo futuro dovrete sistemare affari in altre città e questo sarà un argomento ricorrente. Da dicembre Giove opposto e quindi tutto dovrà ridursi. Amore: evitate polemiche inutili…

CANCRO

Cari Cancro, le situazioni precarie che non hanno funzionato potrebbero chiudersi entro i primi mesi del prossimo anno. Se c’è stato un cambiamento sul lavoro – secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, 4 novembre, dovrete staccarvi da tutto ciò che non corrisponde alla vostra visione del futuro. Amore: agite sopratutto tra mercoledì e giovedì. Forza Cancro! Coraggio!

LEONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la settimana dei Leone inizierà in modo un po’ tormentato ma solo perché ci sono tante cose da fare. Ottobre è finito in modo pesante e vi siete dovuti perfino chiudere in voi stressi malgrado il vostro carattere aperto e socievole. Dicembre non sarà però così attivo quindi preparatevi al cambiamento.

VERGINE

Giove è ancora dissonante mentre gli altri grandi pianeti arriveranno solo a dicembre. Cari Vergine, fate molta attenzione alle questioni legali e finanziarie. Mercoledì e giovedì saranno stressanti ma in amore potrebbe esserci un’occasione da non perdere.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è l’Ariete. Dopo un periodo non proprio entusiasmante, è arrivato il momento di voltare pagina. E che pagina! Avanti così!

