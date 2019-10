Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 3 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi. Cosa prevede l’oroscopo di domani? Ogni giorno le sue previsioni sono tra le più consultate in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su LatteMiele dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 3 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, preparatevi a una giornata ricca di stress e ansie. Ultimamente infatti vi siete assunti troppi rischi, sul lavoro soprattutto, a causa della vostra generosità. Avete sempre molta voglia di fare, ma sovraccaricarsi non è mai una buona scelta. Adesso, il consiglio delle stelle è quello di sfruttare questa seconda parte della settimana per riposare un po’, in attesa di nuove sfide. Approfittatene per chiarire qualche malinteso di troppo in coppia.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, siete diventati apatici. Qualsiasi cosa accada nella vostra giornata, infatti, non provoca nessuna vostra reazione. Avete sofferto troppo ultimamente, sia per il lavoro che per l’amore, ma non dovete buttarvi via. Anzi, approfittatene per passare maggior tempo con gli amici di sempre. Non chiudetevi in voi stessi, altrimenti anche le persone che vi vogliono più bene non riusciranno a esservi di aiuto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani prevede per voi una giornata di recupero. La Luna infatti è positiva al vostro segno e vi garantisce buone notizie, fortuna e anche una dose di coraggio per affrontare i vostri sentimenti. Da mesi infatti covate un amore per una persona a cui esitate a dichiararvi: forse è arrivato il momento propizio. Buone occasioni anche sul lavoro, da prendere al volo con coraggio.

CAPRICORNO

Domani, giovedì 3 ottobre 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il Capricorno si prospetta un giorno di difficoltà. Continuate ad avere esitazioni in amore, sia che siate in coppia, sia che siate single: non siete abbastanza convinti dei vostri mezzi e non riuscite neanche a risolvere le incomprensioni. È il momento di prendere il toro per le corna: con il giusto dialogo tutto si può risolvere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani vivrete una giornata di tranquilla positività. Rispetto ai giorni precedenti avrete una maggiore energia e voglia di fare: approfittatene per organizzare qualcosa di originale, magari con gli amici di sempre o con la famiglia. Trovate anche il tempo di curare al meglio il vostro corpo: ultimamente vi siete troppo trascurati.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox promette una giornata ricca di stress. Sarà un giovedì molto impegnativo, durante il quale perderete facilmente le staffe, soprattutto con qualche familiare. Le stelle vi suggeriscono di provare a distrarvi, magari con uno dei vostri hobby preferiti. Alle preoccupazioni del lavoro pensateci un’altra volta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario. Lontano dallo stress del lavoro, passerete una giornata di recupero fisico e mentale. Proprio quello che aspettavate da lunedì. Godetevelo.

