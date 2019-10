Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 3 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Domani, giovedì 3 ottobre 2019, come ogni giorno, milioni di italiani cercheranno le previsioni di Paolo Fox. Il più apprezzato astrologo italiano spesso è ospite in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (come Latte e Miele) dove annuncia le sue previsioni per domani e le giornate successive dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 3 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Amici dell’Ariete, finalmente tornate a respirare: il vostro inizio di settimana è stato fin troppo traumatico, ma da oggi tutto tornerà ad andare per il verso giusto. Smettete di pensare a quei litigi avuti col partner o a quei contrattempi che vi hanno tolto il sonno, in questo giovedì dovete soltanto divertirvi, rilassarvi ed evitare stress di ogni tipo. Arriverà anche qualche soddisfazione sul lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani anche voi vi siete messi finalmente alle spalle un periodo parecchio complicato. In amore, infatti, siete in netto recupero: se siete single, da qualche giorno la vostra testa è fissa su una persona che vi fa battere il cuore. Adesso c’è bisogno del coraggio per dichiararsi e accettare anche un’eventuale risposta negativa. Urano porta cambiamenti sul lavoro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Amici dei Gemelli, secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani siete tra i segni messi meglio. In questo giovedì, infatti, nonostante ritmi altissimi e una fatica immane, riuscirete a togliervi tante soddisfazioni lavorative. La parola d’ordine è cercare di farsi i contatti giusti: grazie alla vostra dialettica, non è un problema per voi stringere nuovi rapporti. Non trascurate troppo la famiglia o ve lo farà pesare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di domani prevede per voi una giornata nella media. Siete in una fase di recupero, qualcuno da un infortunio fisico, qualcun altro da una grossa delusione. Nei prossimi giorni, però, sarete nuovamente favoriti in amore: non pensate a chiarire con una persona che vi ha fatto soffrire, ma piuttosto rivolgete le vostre attenzioni a chi, anche segretamente, cova un sentimento forte per voi. Guardatevi bene attorno e resterete stupiti.

LEONE

Cari amici del Leone, quanta energia in questo giovedì. Siete sempre stati persone dalle mille risorse, ma ultimamente siete riusciti a stupire anche chi vi conosce davvero bene. Approfittate delle stelle benevole per chiarire con una persona che si è allontanata da voi senza un motivo specifico. Nel frattempo, sfruttate la vostra energia sul lavoro, soprattutto per dedicarvi a quei progetti più impegnativi che spesso avete rimandato.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 3 ottobre 2019 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 2 ottobre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 2 ottobre 2019

VERGINE

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vede impegnati in una giornata dalle due facce. Dal punto di vista professionale, infatti, siete pronti ad assumere nuove responsabilità, grazie alla stima che vi dimostrano quotidianamente colleghi e superiori. In amore invece la situazione non è delle migliori: chi è in coppia, ultimamente, non fa altro che litigare con il partner per motivi stupidi. I single, invece, non si sentono apprezzati a dovere. Abbiate fiducia nei vostri mezzi.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello dei Gemelli: per voi infatti arriva una giornata ricca di soddisfazioni, soprattutto sul lavoro. Non temete il duro impegno e la fatica, perché come sapete benissimo verranno sempre ripagati, prima o poi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI