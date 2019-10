Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 26 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha studiato le stelle e annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di sabato 26 ottobre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox coplete, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 26 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, una giornata piuttosto sottotono per il vostro segno, con tanto nervosismo da parte vostra: evitate le discussioni inutili e fate molta attenzione a come vi esprimete nei confronti di chi vi circonda, perché potreste poi pentirvene. Come già successo in passato, sembra proprio che questo stress si acuisca maggiormente nel weekend, forse perché soffrite la stanchezza accumulata durante la settimana.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 26 ottobre potrebbe essere una giornata ricca di grandi emozioni, anche se avete Sole, Venere e Mercurio in opposizione. Questo vi può creare tensioni e stress in famiglia e nei rapporti con i vostri cari. Le cose miglioreranno a novembre.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, cari Gemelli, il 26 ottobre è la giornata giusta per risolvere problemi che si sono presentati durante questa settimana. Per fortuna le cose migliorano presto, soprattutto se avete problemi legali ancora in corso e che volete al più presto risolvere.

CANCRO

Amici del Cancro, il quadro astrale che state vivendo non vi soddisfa. Una giornata particolarmente sottotono per il vostro segno, in cui non avete più i punti di riferimento di un tempo. Vorreste che tutti pendano dalle vostre labbra e facciano quello che voi dite, ma purtroppo non è sempre così. Affidatevi agli amici più sinceri per confidarvi e chiedere consigli preziosi. Un aiuto esterno a volte è risolutivo.

LEONE

Amici del Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di domani prevede una giornata positiva e ricca di emozioni. Avete tanta adrenalina in corpo e voglia di fare bene, nonostante sia weekend. Attenzione però ai rapporti interpersonali: non tutti la vedono come voi, per cui cercate di non imporvi a tutti i costi. Qualcuno altrimenti potrebbe allontanarsi oppure voi vi siete allontanati.

VERGINE

Cari Vergine, giornata molto positiva in amore per i single. Favoriti i nuovi incontri, soprattutto per chi è in cerca dell’anima gemella. Una persona conosciuta da poco potrebbe rivelarsi davvero interessante. Siate chiari e sinceri nei rapporti interpersonali, soprattutto se pensate che intorno a voi ci siano persone poco oneste e che tentano di mettervi il bastone fra le ruote.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Leone: giornata davvero ricca di novità, sia in amore che nel lavoro. Non siate però prepotenti e non imponetevi sugli altri.

