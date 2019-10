Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 26 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni complete dell’oroscopo di Paolo Fox. Quest’ultimo, del resto, è considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia, visti i suoi anni di esperienza e la sua capacità di catalizzare l’attenzione. Fox, infatti, ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 26 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, Paolo Fox ricorda come finalmente l’influsso positivo della Luna vi regala grandi emozioni e vi fa tornare finalmente a sperare nell’amore. Se c’è una persona del passato a cui pensate in continuazione, questo weekend potrebbe essere quello giusto per pensare a un riavvicinamento. Ottime notizie anche per i single: uscite di più e da novembre potreste tornare a brillare.

SCORPIONE

Scorpione, per il vostro segno è una giornata davvero positiva e le cose andranno bene anche domenica. In generale inizia un bel periodo, in cui ci saranno grandi novità in arrivo. Il periodo buio che avete vissuto recentemente è ormai solo un cattivo ricordo, ma le cose sono migliorate e andranno ancora meglio nelle prossime settimane.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

L’oroscopo di Paolo Fox domani prevede finalmente una fase di recupero per il vostro segno, in particolare per quanto riguarda i sentimenti. State con il vostro partner e godetevi un weekend all’insegna della passione. Da novembre avrete l’influsso positivo di Venere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, giornata sottotono per il vostro segno, in cui potresti farvi travolgere dalla nostalgia o da problemi che vi portate avanti da tempo. Vivete invece a pieno il presente e progettate il vostro futuro al meglio. Non rivangate quanto accaduto e non piangete sul latte versato, specie per quanto riguarda l’amore.

ACQUARIO

Secondo Paolo Fox domani gli Acquario saranno particolarmente creativi e vogliosi di fare bene. Siate ricchi di passione in amore, il vostro partner sicuramente sarà contento. Attenzione invece a possibili litigi e discussioni a livello di relazioni interpersonali. Il vostro stile e atteggiamento non sempre viene capito da tutti, cercate quindi di evitare malintesi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 26 ottobre 2019 Oroscopo Branko oggi, venerdì 25 ottobre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi venerdì 25 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in amore è il momento di fare chiarezza. Capite con chi volete davvero stare e se la storia che state vivendo vi soddisfa davvero oppure no. Altrimenti prendetevi le vostre responsabilità e troncatela. Meglio voltare pagina, infatti, quando le cose non funzionano più. Per i single, invece, sono favoriti nuovi incontri. Ottimi pianeti favoriscono i rapporti interpersonali.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: si apre finalmente un periodo di recupero, specie in amore. Approfittatene per stare di più con il partner.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE