Oroscopo Paolo Fox domani | 19 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox ormai da anni è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri o in radio su Latte e Miele) dove anticipa le giornate dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 19 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, secondo Paolo Fox quella di domani sarà una giornata altalenante per le relazioni. Chi vive da tempo in coppia potrebbe trovarsi nella condizione di trascurare i sentimenti e provocare qualche agitazione. Domenica sarà la giornata più dura di tutte, il nervosismo troverà libero sfogo e avvertirete il bisogno di scappare lontano.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox le stelle saranno dalla vostra parte nella giornata di domani. Arrivano novità in amore già dalla seconda parte della settimana, quelle storie nate da poco invece potrebbero stabilizzarsi e saranno facilmente gestibili. Da domenica avrete anche la possibilità di fare maggiori programmi, anche nel lavoro, e saranno favoriti nuovi incontri.

GEMELLI

Cari Gemelli, il fine settimana si prospetta interessante per voi, ma già a partire da domani avrete una sensazione positiva nei confronti delle storie d’amore che stanno nascendo in questo periodo. Avvertite la necessità d’amare, i sentimenti sono ormai svegli e pimpanti e chi ha avuto alti e bassi all’inizio del mese sarà nella condizione di recuperare il proprio rapporto. Nel lavoro dovete investire tempo ed energie, ma l’impegno sarà premiato entro novembre.

CANCRO

Cari Cancro, quella di domani secondo Paolo Fox sarà una giornata sottotono come un po’ tutta la settimana trascorsa. Da domenica potrete recuperare le energie e rimettervi in gioco, soprattutto in amore, vedrete che a ottobre il vento cambierà e porterà delle novità per vincere la vostra partita sentimentale. Dovrete forse riorganizzare un po’ lo schema della vostra vita, soprattutto nel lavoro.

Il segno fortunato del 19 settembre

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Toro, l’amore torna a sorridervi e garantirà forti novità, soprattutto per quelle relazioni nate da poco e che hanno bisogno di trovare un loro equilibrio.

