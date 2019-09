Oroscopo Paolo Fox domani | 16 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno degli astrologi più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni di domani, lunedì 16 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, per voi si aprono grosse opportunità. Venere sta per tornare nuovamente favorevole al vostro segno, dopo una settimana nella quale la vostra vita di coppia è stata fatta solo di litigi e incomprensioni. È il momento di recuperare il tempo perduto. Nel frattempo, cercate di non trascurare il lavoro, dove siete carichi di importanti responsabilità. Ogni scivolone potrebbe costarvi caro in una settimana come questa.

CAPRICORNO

Il Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, deve concentrarsi sul presente e smettere di pensare a una persona del passato. Cosa c’è, nella vostra vita, di così insoddisfacente da farvi rimpiangere qualcuno che non è più al vostro fianco? Basta con la malinconia: è il momento di lavorare per costruire al meglio il vostro futuro.

ACQUARIO

Amici dell’Acquario, per voi si apre una settimana fatta di nuovi incontri e belle novità. Se siete single, è molto probabile che il vostro cuore torni a battere per una persona speciale. Prima di fiondarvi all’attacco, però, organizzate una valida strategia. Nel frattempo, non trascurate la famiglia, gli amici e gli affari.

PESCI

I nati sotto il segno dei Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, avranno invece a che fare con una mancanza totale di fiducia nelle persone che stanno loro attorno. Dovete rivalutare alcune amicizie: non potete fidarvi più di una persona speciale, ma questo non significa che tutti coloro che dicono di volervi bene siano traditori. Ponderate bene le parole che usate.

Il segno fortunato del 16 settembre

Il segno più fortunato tra voi è sicuramente quello del Sagittario: dopo un paio di giorni di litigi, incomprensioni e gelosie in amore, è il momento di recuperare. Organizzate qualcosa di speciale solo per voi e per il partner: non ve ne pentirete!

