Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 16 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 16 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, il vostro obiettivo domani è di mantenere la calma, ma non sarà facile. Sarete infatti costretti ad affrontare alcune situazioni al limite del paradossale. In più, la stanchezza si farà sentire. Non mancheranno momenti di sconforto, ma in serata troverete un modo per ritrovare la serenità. Abbiate fiducia nelle stelle.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi garantisce un’ottimo sabato. Per alcuni di voi, infatti, questo weekend sarà davvero magico, grazie anche a incontri con nuove persone o vecchi amici. La situazione sarà ottimale anche a livello di umore. Lasciatevi alle spalle i problemi di coppia, adesso è il momento di andare di andare oltre.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle vi consigliano un po’ di prudenza in più in amore, soprattutto a quanti tra voi hanno iniziato una relazione da poco tempo. Siete soliti andare di fretta e accelerare con i grandi passi, ma stavolta fate le cose per gradi. Non ve ne pentirete. Nella giornata di domani, poi, ci sarà anche spazio per momenti di riflessione sulla vostra vita e sul vostro futuro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Paolo Fox nel suo oroscopo di domani prevede la Luna in opposizione. Di conseguenza, il consiglio è di fare solo ciò che richiede l’ordinaria amministrazione, rinviando ogni particolare iniziativa a un secondo momento. In amore qualcosa non va come dovrebbe. Non cedete: cercate in tutti i modi di recuperare.

ACQUARIO

Cari Acquario, il consiglio per domani è di riposare. Arriva un weekend salvifico per voi da questo punto di vista: sul lavoro, è stata una settimana orrenda, durante la quale ai vostri sforzi non sono corrisposti i traguardi che speravate di tagliare. Adesso dedicatevi un po’ a voi stessi, agli hobby e al partner.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata ricca di opportunità. Se siete single, sarete molto favoriti nella seduzione: è il momento di sfruttare tutta la vostra sensualità, non abbiate paura o remore di nessun tipo. La Luna darà una grossa mano anche dal punto di vista dell’autostima: da questo sabato uscirete arricchiti e rinforzati.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è sicuramente quello dei Pesci: sensualità a valanghe, Cupido pronto a colpirvi e tante rivincite da prendervi anche sul lavoro. Sarà per voi una giornata perfetta!

