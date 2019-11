Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 16 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato gli astri e svelato le sue seguitissime previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 16 novembre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 16 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox dovrete affrontare qualche problema di troppo. Il partner, infatti, non lascerà passare alcune vostre spropositate parole che lo hanno ferito. Di conseguenza, dovrete impiegare parecchie energie per far rientrare l’allarme, ma alla fine ci riuscirete. Sentirete anche un po’ di mancanza di motivazioni sul lavoro. Sarà un weekend utile a ritrovare l’entusiasmo.

TORO

Cari Toro, per voi è in arrivo un ottimo sabato. Una grande spinta vi arriverà dalle persone che vi vogliono più bene e che sono state al vostro fianco nei momenti di difficoltà. Approfittate per vivere momenti di grande serenità, allontanando le paure per il futuro che non vi abbandonano mai. Non pensate neanche al lavoro. Per quello ci sarà tempo per tutta la prossima settimana.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di domani di Paolo Fox annuncia la possibilità di conoscere nuove persone e far partire collaborazioni che potrebbero rivelarsi molto fruttuose. Iniziate a sentire la stanchezza di una settimana vissuta al massimo, ma non è ancora arrivato il momento di riposare. Allo stesso tempo, però, cercate di non lamentarvi troppo: chi vi sta vicino potrebbe stufarsi.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna entra nel vostro segno e vi regala una giornata di sabato molto interessante. Potrebbero arrivare alcune soddisfazioni sul lavoro che aspettavate da tanto, ma non dovete smettere di impegnarvi affinché tutto vada come previsto. Nel frattempo, cercate gli stimoli giusti in una relazione d’amore che si trascina stancamente da troppo tempo.

LEONE

Cari amici del Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi dà molte conferme in amore. È un periodo in cui siete molto insicuri di voi, ma anche dei sentimenti del partner, che domani invece vi darà una fortissima dimostrazione. Godetevi il momento, senza pensare troppo alle preoccupazioni della vostra quotidianità.

VERGINE

Cari amici della Vergine, migliora anche il vostro oroscopo. Avete avuto parecchie difficoltà a relazionarvi con gli altri, soprattutto nell’ambiente di lavoro. Adesso però è tutto alle spalle: con i colleghi siete riusciti a sviluppare un ottimo livello di empatia. Le conseguenze saranno ottime.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Toro: è il giorno giusto per allentare tutti i freni e godervi ogni momento. La fortuna che vi assicurano le stelle sarà duratura e vi accompagnerà per tutto il weekend.

