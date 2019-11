Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 12 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 12 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani vi spinge a voltare definitivamente pagina rispetto a una relazione che vi ha soltanto fatto soffrire. Finora avete seguito il vostro cuore e non è andata benissimo, forse è arrivato il momento di fare più affidamento sul cervello. Sul lavoro si aprono invece prospettive interessanti: ma dovete lavorare a fondo per ottenere risultati soddisfacenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la Luna domani si opporrà al vostro segno. Dunque siate cauti in ogni cosa che farete: la vostra giornata sarà dominata da nervosismo e tanta rabbia. Il weekend non è andato benissimo, anche perché avete avuto parecchi problemi da risolvere. E ancora domani ne pagherete le conseguenze.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di domani di Paolo Fox annuncia un buon momento di fortuna lavorativa. Alcuni di voi potrebbero finalmente strappare il contratto dei loro sogni, mentre altri hanno ancora da lottare ma iniziano a intravedere qualche spiraglio di successo. In amore sarete invece dominati dall’ansia di perdere la persona amata: perché siete così insicuri?

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la Luna vi sorride e potrete organizzare una giornata molto produttiva. In amore siete stimolati moltissimo da un rapporto di amicizia che si sta trasformando in qualcosa di più. Siete sicuri di quello che state facendo? Siete ben consapevoli della famosa “regola dell’amico”, ma se siete convinti di andare fino in fondo, seguite il vostro cuore. Ottimi risultati sul lavoro e anche una buona notizia in arrivo in famiglia.

ACQUARIO

Cari Acquario, molti di voi – secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox – stanno entrando in quella fase di una storia d’amore nella quale tutto è magico e la voglia di vivere il partner al cento per cento è alle stelle. Continuate così e per una volta non abbiate paura di possibili delusioni. Anche per il lavoro è un periodo stimolante, ma state attenti alla stanchezza che vi assale già, anche se è solo martedì.

PESCI

Cari amici dei Pesci, in questi giorni chi vi conosce bene ha notato in voi un grande cambiamento. Siete diventati più dolci con il prossimo, voi che solitamente siete stati dei gran burberi. Si apre così questo martedì, con un rinnovato senso di empatia verso gli altri. E dovete dire che in questa veste vi sentite proprio bene. Qualche contrattempo in famiglia, ma niente che non sia insuperabile.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: quanti stimoli per voi in questi giorni, da un amore nuovo e affascinante a un progetto di lavoro molto produttivo. Non resta che impegnarsi a fondo e pedalare.

